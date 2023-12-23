إبطال مفعول قنبلة موقوتة داخل قطار في هذه الدولة

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تمكنت الشرطة الباكستانية من إبطال مفعول قنبلة تم العثور عليها في قطار ركاب جنوب مدينة كراتشي.





حقيبة شخص مجهول



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مسار القطار



وأوضحت الشرطة في بيان ، أن القنبلة وضعت في حقيبة شخص مجهول في قطار "عوامي إكسبريس" أثناء توقفه في محطة "كانتونمينت" للسكك الحديدية في كراتشي، مشيرة إلى أن فرقة إزالة المتفجرات قامت بإبطال مفعولها.وأضاف البيان أن القطار كان قادماً من مدينة بيشاور شمال غربي باكستان إلى كراتشي، وأن القنبلة التي تم إبطالها تزن قرابة 5 كيلوجرامات.من جانبه ، قال رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي راجه عمر خطاب : إن محاولة العمل التخريبي ربما قامت به جماعة إرهابية، حيث يجري التحقيق في الأمر.