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مسؤول روسي كبير: "أمريكا وعملاءها يعملون على تسميم الكوكب"

مدفيديف
مدفيديف
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه لا يزال يوجد لدى أمريكا وحلفائها ما يكفي من الإمكانات التدميرية وسيستمرون في "تسميم الحياة على هذا الكوكب".اضافة اعلان

تسميم الحياة على الكوكب

وأضاف مدفيديف: "لا يجوز إلا الاعتراف بأن الولايات المتحدة ومجموعة الكلاب المخلصة التي أطعمتها لا تزال لديهم إمكانات تدميرية كافية وسيواصلون تسميم الحياة على هذا الكوكب".
وكتب على صفحته في شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "لكن على الرغم من إمكانياتهم الكبيرة إلا أنها ليست بلا حدود على الإطلاق، وقد سئم العالم من النظام الاستعماري الأنجلوسكسوني الجديد المفروض".

وقبل ذلك، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السلطات الألمانية تغلق قنصلياتها العامة على الأراضي الروسية، وفقًا لسياستها لقطع العلاقات الثنائية مع موسكو.

قطع مجمل العلاقات الروسية الألمانية

وقالت زاخاروفا، في تعليق بهذا الصدد نشر على موقع الخارجية: "السلطات الألمانية تتخذ هذه الإجراءات وفقًا للسياسة التي تنتهجها حكومة ألمانيا الاتحادية والتي تهدف إلى قطع مجمل العلاقات الروسية الألمانية.
وأضافت، أن السلطات الألمانية تهدف إلى قطع العلاقات بما في ذلك تقليل التفاعل الثنائي في البعد الدبلوماسي".

الخدمات القنصلية للروس متاحة في برلين وبون

وأشارت إلى أن الخدمات القنصلية للروس الذين يعيشون في ألمانيا ستكون متاحة فقط في برلين والقنصلية العامة في بون.
وأضافت: "تتعمد برلين تعقيد الخدمات القنصلية لمئات الآلاف من الروس الذين يعيشون في ألمانيا، نحن نتخذ تدابير إجراءات للتخفيف قدر الإمكان من الصعوبات التي خلقتها السلطات الألمانية لمواطنينا".

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