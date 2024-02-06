اختراق اتصالات مشفرة.. "الإنتربول" يطيح بمهرب عقب ضبط 16 طنا من الكوكايين في ميناء أوروبي

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ألقت الشرطة في كولومبيا القبض على مهرب مخدرات مشتبه به، يبلغ من العمر 44 عاما.



وجاءت عملية الإطاحة بالمشتبه به على خلفية العثور، على كمية قياسية من الكوكايين بلغت 16 طنا في ميناء هامبورج بشمال ألمانيا. اضافة اعلان





كوكايين في هامبورج بألمانيا:

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة هانوفر اليوم الثلاثاء، إن محققين ألمان تعرفوا على الرجل.وقد ألقى ضباط بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" القبض عليه، عقب كشف هويته مباشرة.وفي التفاصيل فإن الرجل كان يعمل سائق شاحنة للمجموعة ويقوم بنقل المخدرات.وعقب الإطاحة به مثل الرجل أمام قاض في فرانكفورت، وسيتم نقله قريبا إلى هانوفر وتوجيه الاتهام إليه هناك.وكان محققون قد صادروا 16 طنا من الكوكايين في ميناء هامبورج في فبراير2021، وكانت القيمة السوقية لهذا الرقم القياسي في ذلك الوقت حوالي 482 مليون دولار.وكانت عملية الشرطة ناجحة بشكل رئيسي بسبب اختراق الاتصالات المشفرة المفترضة للعصابة.وقد تم إجراء عمليات بحث في العديد من البلدان، وتم العثور على العديد من الأدلة ومصادرة أصول تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات.