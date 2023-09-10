الامم المتحدة: أزمة المناخ تخرج عن السيطرة

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن زعماء مجموعة العشرين بوسعهم التصدي لأزمة المناخ التي تخرج عن نطاق السيطرة» وحث الزعماء على إعادة صياغة القواعد المالية الدولية التي وصفها بأن الزمن عفا عليها وغير عادلة.
أزمة المناخ تتفاقم بشدة
وأضاف غوتيريش في خطاب ألقاه في نيودلهي: «أزمة المناخ تتفاقم بشدة، لكن الاستجابة الجماعية تفتقر إلى الطموح والمصداقية والإلحاح».
وطلب غوتيريش من مجموعة العشرين الالتزام بالحفاظ على «هدف 1.5 درجة قائمًا»، في إشارة إلى هدف اتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في السعي لتقييد ارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب عند أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة وألا يتجاوز هذا الارتفاع 1.5 درجة مئوية.
وقال غوتيريش «تقدمت بميثاق التضامن المناخي التي يضطلع فيها كبار المتسببين في الانبعاثات بجهود إضافية لخفض الانبعاثات، وتدعم فيه الدول الأكثر ثراء الاقتصادات الناشئة لتحقيق ذلك».