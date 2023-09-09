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ولي العهد يصل مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وفي استقباله رئيس وزراء الهند

ولي العهد في قمة العشرين
ولي العهد في قمة العشرين
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وصل ولي العهد إلى  مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وكان في استقباله رئيس وزراء الهند.

بيان الديوان الملكي:

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وكان صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
 " بيان من الديوان الملكي "
 بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ هذا اليوم السبت 24 / 2 / 1445هـ الموافق 9 / 9 / 2023م لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

قمة مجموعة العشرين:


وتعقد القمة في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند ، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابة للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس وزراء الهند ، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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