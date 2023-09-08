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جمعية "شريان" تُطلق موقعًا إلكترونيًا لرعاية مصابي أمراض الدم بجازان

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جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان
أ أ
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أطلقت جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان "شريان" موقعاً إلكترونيًا لتعزيز أهدافها الاجتماعية في تقديم الرعاية المتخصصة لمرضى أمراض الدم وذويهم.

تقديم برامج ومشاريع وقائية ورعاية طبيةاضافة اعلان

 ويهدف الموقع الإلكتروني إلى تعزيز مشاركة المجتمع ودعم الحالات المرضية التي تختص الجمعية برعايتها وهي حالات الأنيميا المنجلية والثلاسميا والهيموفيليا وسرطان الدم وغيرها، عبر تقديم برامج ومشاريع وقائية ورعاية طبية واجتماعية ونفسية لمرضى أمراض الدم الوراثية وذلك من خلال زيارة هذا الرابط.

نقل المرضى من منازلهم إلى المستشفيات

 وتقدم جمعية "شريان" العديد من المشاريع التي تخدم المجتمع وخاصة مرضى الدم وذويهم ومنها مشروع "حياة" المتخصص في علاج مرضى سرطان الدم ، ومشروع "إنقاذ" والذي يقدم العلاج اللازم لحالات نوبات الألم التي تُصيب مرضى الأنيميا المنجلية والثلاسيميا، ومشروع "وصل" الخيري الذي يهتم بنقل المرضى من منازلهم إلى المستشفيات.
مشروع "سكون" الذي يدعم الإيجار وتوفير الوحدات السكنية لمرضى الدم، كما يقوم المشروع بتوفير السكن للمرضى الذين يقومون بعملية زراعة نخاع العظم في العاصمة الرياض، حيث بلغ عدد المستفيدين منها خلال العام الماضي 148 مريضًا.

توعية المرضى وكافة شرائح المجتمع

 كما نفذت الجمعية مشروع "تثقيف المجتمع" عبر توعية المرضى وكافة شرائح المجتمع بشكل عام عن أمراض الدم وكيفية حدوثها و الوقاية منها، من خلال 27 برنامجًا توعويًا تم تنفيذها العام الماضي استهدفت 24,524 مستفيدًا ومستفيدة، وكذلك مشروع "التبرع الطوعي" بالدم عبر حملات تبرع بالدم بالتعاون مع مستشفيات منطقة جازان، والتي شهدت مشاركة 1786 متبرعًا.

أكثر من 33 ألف مستفيدًا من المشاريع الاجتماعية

 فيما تواصل الجمعية مشروعاتها خلال العام الحالي مستهدفة أكثر من 33,000 مستفيدًا من مشاريعها الاجتماعية التي تشمل مشاريع "حياة - وإنقاذ - ووصل – وسكون"، وفحص مرضى الدم وزراعة الخلايا الجذعية، والتبرع الطوعي، والعيادات المتخصصة، ومركز التبرع بالدم ، وكذلك تثقيف المجتمع .

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