وزير الموارد البشرية يرأس اجتماع مؤسسة الأيتام "إخاء"

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رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الاجتماع الثالث عشر لعام 2023 لمجلس الأمناء، بحضور أعضاء المجلس. اضافة اعلان





مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية للمؤسسة



تمكين الأيتام ودمجهم في المجتمع



تطبيق أعلى معايير الحوكمة



واستعرض خلال الاجتماع تقارير اللجان التنفيذية، والاستثمار، والمراجعة الداخلية، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وأبرز المنجزات والمستهدفات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية للمؤسسة، وأعمال التطوير والخدمات، والبرامج المقدمة للمستفيدين.وأكد الراجحي في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود لتمكين الأيتام ودمجهم في المجتمع، وتوفير الممكنات لهم، وخلق فرص التأهيل والتوظيف للمستفيدين.وشدد على ضرورة تعزيز دورهم ومشاركتهم في التنمية الوطنية، وذلك وفق أعلى معايير تطبيق الحوكمة، مقدماً شكره لأعضاء المجلس، ومنسوبي المؤسسة لدورهم الفاعل في تمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم.