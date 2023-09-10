اتفاقية ثلاثية لتوفير حلول سكنية ملائمة لأيتام "إخاء" ذوي الظروف الخاصة

أ أ

وقعت اليوم اتفاقية تعاون ثلاثية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و"مؤسسة إخاء"، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” لتوفير حلول سكنية ملائمة للأيتام. اضافة اعلان





حلول سكنية ملائمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة



دفع قيمة الوحدة السكنية



تمكين الأيتام للاستقلال والاعتماد على الذات



وتوفر الاتفاقية، حلولًا سكنية ملائمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة من مستفيدي مؤسسة إخاء بمختلف مناطق المملكة، والمشمولين ضمن لائحة الإسكان التنموي لدى مؤسسة سكن لتوفير حلول سكنية لأيتام "إخاء".وشارك في التوقيع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل رئيس مجلس أمناء "سكن "، وذلك خلال فعاليات معرض العقارات العالمي "سيتي سكيب".وتهدف الاتفاقية إلى تمليك الأيتام لمساكن من خلال شراء الوحدات الجاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان بالمملكة، وتقديم خصومات بالتشارك والتساوي بين الأطراف المعنية في دفع قيمة الوحدة السكنية.وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية "إخاء" في تمكين الأيتام للاستقلال والاعتماد على الذات، ودمجهم في المجتمع، وتحسين جودة حياتهم، من خلال عدة حلول ومسارات وأولويات وبمشاريع متنوعة تتناسب مع كل شريحة، وحسب ما يتاح من دعم، ووفق آلية وضوابط معتمدة لكل مشروع، وبشراكات مثمرة مع الداعمين والمانحين ومنصات التبرع الوطنية.كما مثّل التوقيع في هذه الاتفاقية الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وعن مؤسسة إخاء الرئيس التنفيذي المهندس عمر بن عبد الرحمن الحسين.