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الجامعة الإسلامية تدشّن برنامج "مهارات" بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية

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الجامعة الإسلامية تدشن برنامج مهارات
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دشّن رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور حسن عبد المنعم العوفي، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامجاً بعنوان "مهارات"، بحضور مدير الصندوق بمنطقة المدينة المنورة مشعل الركابي.اضافة اعلان

 تعزيز المهارات المعرفيَّة والمهنية

 ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات المعرفيَّة والمهنية، من خلال توفير أكثر من 150 برنامجًا تدريبيًّا موجَّها للموظَّفين.
 كما يوفر عددًا من البرامج التَّدريبيَّة في المهارات العامَّة والمهارات المهنيَّة، التي ترتبط بمهارات التواصل مع الآخرين وتساعد في ترسيخ ثقافة العمل وأخلاقياته، بالإضافة إلى التدريب على مهارات مهنية متخصصة حسب تصنيف المهن.
 يذكر أن البرنامج يدعم أسلوبي التدريب: الصفي وعن بعد، وذلك لثلاث فئات مستهدفة وهم الباحثون عن العمل والموظفون والموظفون الجدد وهذا ما يكسب البرنامج ميزة المرونة من حيث الوقت ومقر التَّدريب، بالإضافة إلى أنه برنامج مدفوع التكاليف من صندوق تنمية الموارد البشريَّة. 
وتنطلق هذه الشراكة من اهتمام الجامعة الإسلامية؛ بإعداد الكوادر وتحقيق كفاءات مهنية تأهل منسوبيها لتحقيق المناصب القيادية والعمل ضمن المنظومات المختلفة.

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