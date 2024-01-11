بالشراكة مع إحسان.. "البر الخيرية" بعجلان تنفذ برنامج الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة

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نفذت جمعية البر الخيرية بعجلان بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع منصة إحسان للعمل الخيري برنامج الأجهزة الكهربائية للمحتاجين لعدد ٤٧ أسرة. اضافة اعلان





جهود البر الخيرية في عجلان



ماذا تعرف عن البر الخيرية بعجلان؟



نفذت ولله الحمد جمعية البر الخيرية بعجلان بالشراكة مع منصة إحسان @EhsanSA للعمل الخيري برنامج الأجهزة الكهربائية للمحتاجين لعدد ٤٧ أسرة حيث تم توصيل وتركيب الأجهزة عبر فريق من المختصين والمتطوعين جزى الله القائمين على منصة إحسان والمحسنين خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم pic.twitter.com/CZ7MyUfKpi — جمعية البر الخيرية بعجلان (@ajlanalbr) January 8, 2024

وقالت البر الخيرية بعجلان، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "إنه تم توصيل وتركيب الأجهزة عبر فريق من المختصين والمتطوعين، وجزى الله القائمين على منصة إحسان والمحسنين خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم".ونشرت جمعية البر الخيرية بعجلان، مقطع فيديو وصور توثق من خلالها عملية تنفيذ برنامج الأجهزة الكهربائية للمحتاجين.يذكر أن جمعية البر الخيرية بعجلان هي جمعية خيرية سعودية، ومقرها في عجلان بمنطقة مكة المكرمة مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (371) تأسست عام 1428هـ.