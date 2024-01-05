مركز لولوة الرميح يواصل تأهيل الصف الثاني من معلمات القرآن الكريم

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كشفت جمعية مكنون الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، أن مركز لولوة الرميح للتدريب النسائي، بشمال الرياض، اختتم الدورات التدريبية المدرجة ضمن الخطة التدريبية للربع الرابع من عام 2023م. اضافة اعلان





انطلاق برنامج "كفاءة" لمسارات تدريب معلمات القرآن الكريم



وأوضحت أنه تم خلال هذا الربع انطلاق برنامج "كفاءة" لمسارات التدريب (المعلمات- الإدارة والإشراف) -المستوى الثاني- في مركز لولوة الرميح للتدريب النسائي بشمال الرياض، والذي يضم (35) متدربة من كوادر المدارس النسائية (مكنون) على اختلاف مسمياتهم الوظيفية.وأضافت أن البرنامج يهدف إلى إعداد المعلمات والمديرات والمشرفات والإداريات وتأهيلهن مهنياً وإدارياً وتربوياً، وتعزيز المهارات المطلوبة لديهن.





تأهيل الصف الثاني من معلمات القرآن الكريم في المدارس النسائية



وبينت أنه خلال هذا الربع، انطلق برنامج معين بالمشاركة مع مراكز التدريب بهدف تأهيل الصف الثاني من معلمات القرآن الكريم في المدارس النسائية.وأكدت أن عدد المتدربات التابعات للمركز بلغ 26 متدربة -ولله الحمد والمنة.

وجاءت هذه الدورات والبرامج وفق الاحتياج والتي تسهم في رفع مستوى الأداء المتميز والتطوير المستمر للموظفات على رأس العمل، وتحقيق رؤية ورسالة الجمعية في التميز في تعليم القرآن الكريم وغرس تعظيمه.