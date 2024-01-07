"رؤوم" لرعاية الأيتام برفحاء تقدم 4.5 ملايين ريال لمشروعات متنوعة خلال 2023

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قدمت جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية مساعدات نقدية وعينية لجميع المستفيدين المسجلين من الأيتام والأرامل والأسر. اضافة اعلان





مشروعات جمعية رؤوم



تفاصيل مشروعات جمعية رؤوم



وذلك بقيمة إجمالية بلغت 4,505,000 ريال للعديد من المشروعات المتنوعة خلال عام 2023م،استفاد منها 680 يتيماً ويتيمة و150 أسرة.وأوضحت جمعية"رؤوم" أن المساعدات شملت الكفالات للأيتام والأرامل، بالإضافة إلى مشروعات ومساعدات أخرى، منها تسليم 8 وحدات سكنية للأسر المستفيدة، وإصدار تأمين طبي لجميع الأيتام، وسداد إيجارات المنازل ، وتوزيع الأجهزة الكهربائية المتنوعة، وكسوة الشتاء والعيدين، والسلة الرمضانية.كما تشمل المشروعات، وشراء أرض وقف اليتيم بمكة المكرمة، وتوظيف أبناء المستفيدين، وتعزيز القدرات المعرفية للأيتام، وتوقيع اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري وقفي.0148