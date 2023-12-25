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أثر العمل التطوعي في بناء شخصية الطالب.. ورشة عمل في المخواة

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ورشة عمل في المخواة
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أقامت وحدة العمل التطوعي بجمعية البر بالمخواة، ورشة عمل بعنوان "أثر العمل التطوعي في بناء شخصية الطالب"، في عدد من مدارس تعليم المخواة.

أثر العمل التطوعي في بناء شخصية الطالباضافة اعلان


وأوضحت جمعية البر بالمخواة في بيان لها: "أنه في إطار الشراكة بين الجمعية وإدارة التعليم بمحافظة المخواة وكلية الباحة الأهلية للعلوم أقامت وحدة العمل التطوعي بالجمعية ورشة عمل بعنوان: "أثر العمل التطوعي في بناء شخصية الطالب"، في عدد من مدارس تعليم المخواة، قدمها الأستاذ خضر عوض الغامدي المحاضر بكلية الباحة الأهلية للعلوم.

مبادرة نماء الباحة


في سياق متصل، تواصل مبادرة "قافلة نماء الباحة" التي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، تقديم حزمة من الخدمات والفعاليات غداً بمحافظة بني حسن, لتعريف الجميع بخدمات التنمية الاجتماعية والضمان والتأهيل والحماية الأسرية والصحة ومكتب العمل والضمان الاجتماعي للمستفيدين وأركان الأسر المنتجة والحرفيين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

 وتهدف القافلة إلى وصول الخدمات إلى المستفيد أينما كان، خاصة للمستفيدين المستحقين وغير القادرين على الاستفادة من الخدمات، وإطلاع العملاء بالخدمات والتسهيلات المستحدثة على أنظمة الوزارات.

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