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"رؤوف" لرعاية الأيتام بعرعر تقدم أكثر من 9 ملايين ريال لمشروعات متنوعة خلال عام 2023

رؤوف- عرعر
جمعية رؤوف- عرعر
أ أ
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قدمت جمعية رعاية الأيتام بعرعر "رؤوف" مساعدات نقدية وعينية لجميع المستفيدين المسجلين من الأيتام والأرامل والأسر بقيمة إجمالية بلغت 9.503.237 ريالاً للعديد من المشروعات خلال عام 2023 استفاد منها 1328 يتيماً ويتيمة و427 أسرة.اضافة اعلان

الكفالات للأيتام والأرامل ومساعدات الطعام 


وأوضحت الجمعية أن المساعدات شملت الكفالات للأيتام والأرامل ومساعدات الطعام بالتعاون مع العثيم عبر بطاقات ممغنطة للأسر المسجلة, بالإضافة إلى مشروعات أخرى منها السلة الرمضانية وكسوة العيد ومشروعات مساعدات سداد إيجار للعديد من المستفيدين الأشد حاجة ومساعدات أجهزة كهربائية شملت مكيفات ودفايات كهربائية وتأثيث العديد من المنازل وبرنامج قناديل التعليمي وبرنامج صيف المسار للأيتام.

وفي وقت سابق، أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مشروع صدقة الشتاء لتأمين العديد من الأجهزة الكهربائية (مدفأة – سخان مياه) للأسر الأشد حاجة.
بالإضافة إلى بطانيات لجميع مستفيدي الجمعية في كافة فروعها البالغ عددها 21 فرعًا في محافظات الرياض .

أهداف جمعية إنسان

 وتستهدف الجمعية مبلغ 2,812,217 ريالاً، حيث رصدت مبلغ 281 ريالاً للمدفأة، ومبلغ 299 ريالاً لسخان المياه، ومبلغ 70 ريالاً للبطانية، ليصل إجمالي صدقة الشتاء 650 ريالاً, فيما تستمر الجمعية في تنفيذ المشروع حتى نهاية شتاء هذا العام 1445هـ.
 ويأتي إطلاق هذا المشروع الموسمي حرصًا من الجمعية لتلمس احتياجات المستفيدين لمواجهة برودة الأجواء في فصل الشتاء، حيث سيتم إيداع المبلغ المخصص لمنتجات صدقة الشتاء في
 الحسابات البنكية للأسر ، وتحقق هذه الطريقة هدفًا من أهداف الجمعية وهو حفظ كرامة اليتيم.

صدقة الشتاء

 ودعت الجمعية أفراد المجتمع، ومختلف الجهات والمؤسسات المانحة للإسهام في توفير صدقة الشتاء لأبناء وأسر إنسان؛ وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإنسانية، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

قنوات التبرع لمنصة إنسان

كما يمكن التبرع بالمبلغ المخصص عبر منصة إنسان للتبرع (من هنا) أو التحويل عبر حسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية.
 يُذكر أن جمعية "إنسان" حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، واستكمالاً لمنظومة الخدمات الموسمية فقد أطلقت مشروع صدقة الشتاء؛ لتجويد حياة المستفيدين وتوفير الحياة الكريمة لأبناء وأسر الجمعية.

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