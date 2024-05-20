جمعية المودة تؤهل 237 مختصًا في مجال البحث الاجتماعي

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أهلت جمعية المودة للتنمية الأسرية، الدفعة الأولى وعددهم 237 مختصًا في مجال البحث الاجتماعي في 9 مناطق إدارية بالمملكة، ضمن خطتها لتأهيل 1000 باحث وباحثة، لتعزيز القدرات الوطنية في مجال البحوث الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنمية الاجتماعية.



تأهيل الباحثين:



وأشار المدير العام للجمعية محمد بن علي آل رضي، إلى أن الباحثين يتم تأهيلهم بالمهارات الأساسية ومعرفة المفاهيم والمصطلحات العلمية والتقنيات التي تسهم في تنفيذ البحث الاجتماعي الميداني، إلى جانب تمكينهم بمنهجية دراسة الحالة الفردية والجماعية لأفراد المجتمع لتطبيق أفضل الممارسات المهنية التي تسهم في عملية المسح الميداني، وأيضًا اكتساب مهارات جمع البيانات وتوظيفها تقنيًا بالباحث الاجتماعي.وأفاد بأن البرنامج يعد من المشاريع التي أسهمت من خلالها الجمعية في تنفيذها عبر محفظة الاستثمار الاجتماعي للمشاريع والمنافسات الحكومية، والتي ستعزز من قدرات الجمعية على فهم التحديات الاجتماعية، وتقديم الحلول المناسبة لتحسين جودة حياة الأسرة.