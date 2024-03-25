جمعية عازم بعسير تدشن مقرها الجديد وتكشف إنجازاتها

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دشنت جمعية الإعاقة الحركية للكبار بمنطقة عسير المعروفة اختصاراً بـ "عازم" ، مساء أمس، مقرها الجديد في حي المحالة بمدينة أبها وسط حضور المهتمين بالعمل الخيري في المنطقة.



مقر جديد لجمعية عازم بعسير:

ذوي الإعاقة الحركية:

وخلال حفل التدشين أقامت الجمعية إفطاراً جماعياً للحضور، ثم قدمت عرضاً مرئياً عن أبرز منجزاتها خلال العام المنصرم 2023 م.وأظهرت إحصائية الجمعية توفيرها لحوالي 420 فرصة تطوعية نفذها 125 متطوعاً بلغ العائد الاقتصادي لها أكثر من 600 ألف ريال ، وتأمين 610 أجهزة تعويضية للمعاقين بتكلفة بلغت مليونين و745 ألف ريال، كذلك قدمت الجمعية برنامجاً لصيانة الكراسي المتحركة يهدف إلى متابعة حالة الأجهزة التعويضية للمستفيدين بشكل دوري والصيانة العاجلة المتنقلة لأعطال الأجهزة التعويضية وتوفير قطع الغيار الاستهلاكية على الدوام، حيث تم خلال العام المنصرم صيانة 229 جهازاً تعويضياً.وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية هيف بن مذكر الفويه إلى أن الجمعية وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، سعت جاهدة لتحقيق التمكين والتميز في خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، من خلال عدة برامج من أبرزها برنامج "التأهيل والرعاية الصحية" الذي يقوم بإعانة ذوي الإعاقة الحركية في العمليات الجراحية، وجلسات العلاج الطبيعي، والأدوية والمستلزمات الصحية، حيث قُدم الدعم العلاجي خلال عام العام المنصرم لـ(1220) مستفيداً كذلك دعم 670 جلسة غسيل كلوي للمستفيدين.وأبان رئيس مجلس الجمعية أن هناك عدة مشاريع صحية أخرى منها مشروع "ذريتي للمساعدة على الإنجاب" وهو برنامج يختص بتقديم إعانة للأزواج من ذوي الإعاقة الحركية للمساعدة في مشاكل الإنجاب وذلك بالاستعانة بالمستشفيات المتخصصة.ولم تقتصر خدمات الجمعية على المساعدة الطبية بل شملت برامج للتوظيف التي يقدم خلالها التدريب النظري والعملي لذوي الإعاقة الحركية، والمساعدة على إيجاد فرص وظيفية تتناسب مع المؤهلات والقدرات، وأظهرت إحصاءات العام المنصرم تدريب 270 مستفيداً خلال 1350 ساعة تدريبية.