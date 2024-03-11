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"العون الخيرية" توزع 1000 سلة رمضانية و183 ألف ريال للفقراء والأيتام

جمعية العون الخيرية بالطائف
جمعية العون الخيرية بالطائف
أ أ
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بدأت جمعية "العون" الخيرية بالطائف، في الشروع بتنفيذ مشاريعها الرمضانية للعام الجاري، والتي تضمنت العديد من المشاريع الرمضانية.اضافة اعلان

مشروعات جمعية العون الخيرية غير الربحية

 وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حاسن العوفي، أن مشروعات الجمعية غير الربحية شملت السلة الرمضانية، حيث بدأت في توزيع أكثر من 1000 سلة رمضانية تحتوي على العديد من الأصناف، تجاوزت قيمتها أكثر من نصف مليون ريال.
بالإضافة إلى إعانات مالية تم ايداعها في حسابات 105 مستفيدين تجاوزت قيمتها 183.000 ريال لمساعدة الأسر في قضاء حوائجهم ومساندة الفقراء والمحتاجين من فئة الأرامل والأيتام والحالات الخاصة.
 يذكر أن الجمعية تعمل على تجهيز كسوة العيد للأسر المحتاجة لمشاركتهم فرحة العيد، إلى جانب المشروعات الرمضانية التي ستنفذها الجمعية هذا العام والتي من ضمنها إفطار صائم في ساحات الحرم والجوامع ومواقيت الحج والعمرة.
بالإضافة إلى إقامة البرامج الخاصة بتدريب الشباب على الأعمال التطوعية بالاشتراك مع الهيئات الحكومية والأهلية، والعمل على نشر وتشجيع روح التكافل بين فئات المجتمع، والعناية بتأهيل الأسر المحتاجة، واستقبال دعم الموسرين وفاعلي الخير من داخل المحافظة وخارجها لدعم الأسر التي ترعاها الجمعية وتنفيذ المبادرات المجتمعة والإنسانية.

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