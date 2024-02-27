جمعية رعاية الأيتام في طريف تقدم أكثر من 5 ملايين ريال خلال 2023

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قدّمت جمعية رعاية الأيتام، بمحافظة طريف، خلال العام الماضي 2023م، 5.091.233 ريالًا للمستفيدين من خدماتها من الأيتام والأرامل شملت الكفالات والمساعدات التعليمية وبعض المبادرات والمشاريع.





825 مستفيدًا في جمعية رعاية الأيتام بطريف



وأوضحت الجمعية أنه بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 825 مستفيدًا، كما نفذت الجمعية مشاريع تنموية لتدريب وتأهيل الأيتام وأمهات الأيتام، ومساعدات تعليمية وطبية.ومشاريع رعوية تضمنت كفالة الأيتام وأمهات الأيتام، وترميم منازل 17 مستفيدًا، وسداد إيجارات 22 مستفيدًا، وتأثيث منازل 93 مستفيدًا.وتأمين كسوة الشتاء لأكثر من 4900 مستفيد، بالإضافة إلى مشاريع سداد فواتير الكهرباء، ومشاريع الحقيبة المدرسية والسلال الغذائية، وتوزيع الأجهزة الكهربائية.