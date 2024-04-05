جمعية "إكرام" تنفذ مبادرة سُقيا نوعية في المسجد الحرام

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قامت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة بتوزيع عبوات الماء للمصلين داخل توسعة الملك عبدالله بالمسجد الحرام أثناء صلاة القيام، وذلك في مبادرة نوعية.

وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي، إن المبادرة تهدف إلى مساعدة المصلين على الخشوع ومنع الصوارف التي يمكن أن تشغلهم وقت الصلاة، مثل الخروج من الصف والبحث عن الماء، ومن ثم العودة إلى الصف مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يتسبب في فوات الركعة أو فوات المكان.

وأضاف؛ أنه تم تشكيل فريق من المتطوعين المنتسبين للجمعية للمرور بين صفوف المصلين ووضع عبوات الماء لهم، مشيرًا إلى توزيع ما يقرب من 2000 عبوة.



