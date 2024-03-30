السبت، 20 رمضان 1445 ، 30 مارس 2024

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مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية تخدم 180 ألفًا من ضيوف الرحمن

مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية
برامج اجتماعية وعلمية لخدمة ضيوف الرحمن
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خصصت مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية عددًا من البرامج الاجتماعية والعلمية في رمضان، منها برنامج إفطار صائم في المسجد الحرام وساحات الحرم المكي وبعض مساجد مكة.اضافة اعلان

تقديم 180 ألف وجبة جافة وساخنة لضيوف الرحمن

يستهدف تقديم 180 ألف وجبة جافة وساخنة لضيوف الرحمن وسكان مكة.
 كما تنظم المؤسسة دورة إمام الدعوة العلمية الرمضانية في بيان أحكام الصيام وفضائل رمضان يقدمها كوكبة من العلماء والدعاة بمكة تحت إشراف وفسح وزارة الشؤون الإسلامية.


ومن البرامج التي تنظمها المؤسسة أكاديمية ومقرأة إمام الدعوة، مع منح دبلوم في العلوم الشرعية والدراسات القرآنية بالتعاون مع جامعة أم القرى.
إضافة إلى مسابقة ودورة إمام الدعوة القرآنية الرمضانية التي تهدف إلى ربط الشباب بالقرآن الكريم وغرس الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري.
ومسابقة إمام الدعوة العلمية في خطب معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرمضانية بعدة لغات.

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