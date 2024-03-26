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تكريم الفائزين والفائزات بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بجازان

حفظ القرآن
تكريم الفائزين والفائزات بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بجازان
أ أ
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كرمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان، 30 فائزاً وفائزة في مسابقة الشيخ جمعان بن مزهر الحمراني -رحمه الله- الثانية "الصوت الندي 2".اضافة اعلان
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان أسامة مدخلي، ورئيس الجمعية علي مسملي، أمس الاثنين.
 وشهد الحفل عرضًا مرئيًا عن المسابقة التي شارك فيها 544 مشاركاً ومشاركة يمثلون جميع محافظات ومراكز المنطقة وإدارات التعليم في فروع المسابقة الخمسة، والتي شملت كامل القرآن، ونصف القرآن، وثلث القرآن، وسدس القرآن، والصوت الحسن، واستمع الحضور إلى نماذج لقراءات الحفاظ، وفي ختام الحفل تم تكريم والداعمين والمتعاونين مع الجمعية.

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