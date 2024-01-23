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خلال عام 2023

"بر لينة" تقدم أكثر من 3.2 ملايين ريال للمستفيدين

جمعية البر الخيرية بلينة
جمعية البر الخيرية بـلينة
أ أ
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 قدمت جمعية البر الخيرية بـلينة، في منطقة الحدود الشمالية 3,225,417 ريالاً، دعماً للمستفيدين من خدماتها خلال العام 2023, وذلك عبر 22 برنامجاً، استفاد منه أكثر من 5,000 مستفيد.اضافة اعلان

برامج جمعية البر الخيرية بـلينة


وتنوعت برامج الجمعية لمستفيديها، بدءاً ببرنامج كفالة الأيتام، والأرامل، وترميم المنازل، وكسوة الأعياد، ومساعدة أسر الأيتام، والسلال الغذائية، وسقيا المياه، والتمور، والبطانيات، والدفايات، والفراء، وكسوة الشتاء.

تحسين جودة الحياة للمستفيدين


وتهدف جمعية البر بلينة إلى الإسهام في تحسين جودة حياة المستفيدين من خدماتها, عبر تقدم العديد من المبادرات والبرامج الهادفة لتنمية المهارات الحياتية والقدرات الاجتماعية.

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