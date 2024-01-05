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جمعية البر الخيرية في شرورة تنظم معرضا خاصا للأسر المنتجة

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جمعية البر في شرورة
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أعلنت جمعية البر الخيرية بشرورة، مشاركة 20 أسرة منتيجة خلال تنظيم المعرض الخاص بالأسر المنتجة، والمصاحب لفعاليات مهرجان شرورة الشتوي 2024.اضافة اعلان


"بر شرورة" تنظم معرضا خاصا للأسر المنتجة

وأوضحت أن المعرض يأتي بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، ويشتمل على مأكولات وأعمال يدوية تشارك فيه 20 أسرة منتجة، سعيًا لتسويق إبداعات هذه الأسر في المشغولات والعطور والمأكولات.


معرض شرورة يسهم في زيادة حركة التنمية الاقتصادية

وأضافت الجمعية أنها تهدف من خلال إقامة المعرض إلى تمكين الأسر المنتجة لتنطلق نحو آفاق أرحب، والإسهام في زيادة حركة التنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم لهذه الأسر المنتجة.


الأسر المنتجة المشاركة لن تتحمل أي تكاليف أو رسوم

واشارت إلى أن الأسر المنتجة المشاركة لن تتحمل أي تكاليف أو رسوم مشاركة بالمعرض، وستؤمن الجمعية المشاركة المجانية لهذه الفئة، إيمانًا منها بتوفير كل عوامل النجاح للمعرض.


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