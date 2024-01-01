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جمعية البر الخيرية تنظم معرضاً للأسر المنتجة في شرورة

البر الخيرية بشرورة
معرض جمعية البر الخيرية بشرورة
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أعلنت جمعية البر الخيرية بشرورة عن تنظيم المعرض الخاص بالأسر المنتجة، والمصاحب لفعاليات مهرجان شرورة الشتوي 2024، والذي يستهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة في المحافظة.اضافة اعلان

معرض الأسر المنتجة بشرورة


ويشتمل المعرض على مأكولات وأعمال يدوية تشارك فيه 20 أسرة منتجة، ويأتي المعرض بهدف تسويق إبداعات هذه الأسر في المشغولات والعطور والمأكولات، وذلك بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.

تمكين الأسر المنتجة


وتهدف جمعية البر الخيرية في شرورة، من خلال إقامة المعرض إلى تمكين الأسر المنتجة لتنطلق نحو آفاق أرحب، والإسهام في زيادة حركة التنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم لهذه الأسر التي تعد عنصرًا فاعلًا ومنتجًا بالمجتمع.

يشار إلى أن الأسر المنتجة المشاركة لن تتحمل أي تكاليف أو رسوم مشاركة بالمعرض، وستؤمن الجمعية المشاركة المجانية لهذه الفئة.

وأكدت جمعية البر الخيرية في شرورة، أنها تستهدف توفير كل عوامل النجاح للمعرض، باعتباره نافذة مهمة تسهم في تسويق منتجات الأسر المنتجة.

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