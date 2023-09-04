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الهلال الأحمر بتبوك ينظم دورة في دمج وتأهيل المتطوعين بالمنطقة

هيئة الهلال الأحمر السعودي
هيئة الهلال الأحمر السعودي
أ أ
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نظم فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك، اليوم الاثنين، دورة تدريبية خاصة بالمتطوعين، بعنوان "دمج وتأهيل المتطوعين".

تأهيل ورفع كفاءة المتطوعين

 وأوضحت الهيئة متمثلة في الإدارة العامة للتعاون الدولي، أنها تهدف من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية إلى تأهيل المتطوعين ورفع الكفاءة لديهم ضمن سلسلة الدورات والبرامج التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تعزيز العمل التطوعي في المملكة

وأضافت أن المتطوعين يحتاجون إلى نوع من التأهيل والتدريب؛ من أجل تعزيز العمل التطوعي في المملكة ودعم نشاطاته والاستفادة من جهودهم وطاقاتهم.

توظيف المتطوعين وإكسابهم الخبرات

وبينت أنها تهدف إلى اكتساب متطوعيها الخبرة وتوظيفهم بشكل يتوافق مع أهداف المؤسسة التي يعملون بها، وتدريبهم من خلال عدد من المحاور؛ أبرزها:
1 - تعريف المتطوعين بتاريخ العمل التطوعي في العالم والمملكة على وجه الخصوص.
2 - التعريف باللجنة الدولية وأدوار ومبادئ العمل الإنساني والإعلام الإنساني.
3 - التطرق إلى التعريف بالهجرة والمهاجرين وبناء الفريق والتطوع في الحركة الدولية، إضافةً إلى مقدمة لبرنامج الروابط العائلية.
وأكدت أنها تعمل على تطوير مهارات متطوعيها وتسخير كل القدرات لدعم الشباب الذين يعملون تحت مظلة جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في بلدان العالم كافة.

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