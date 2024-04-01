الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توزيع 10,000 وجبة لإفطار الصائمين

450 متطوعًا ينفذون مشروعات جمعية "رواد جازان" خلال شهر رمضان

وجبات إفطار صائم
وجبات إفطار صائم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أتاحت جمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان فرصًا تطوعية للإسهامات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.
شملت توزيع 10,000 وجبة لإفطار الصائمين، ضمن حملة "وفاء" التي أطلقها صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومشروع "رمضان صحة وأجر" للتوعية بأهمية المحافظة على صحة الجسم وقت الصيام والتعريف بالوجبات الصحية لوجبتي الإفطار والسحور.اضافة اعلان

450 متطوعًا ينفذون مشروعات جمعية "رواد جازان"

 وشارك 450 متطوعاً ومتطوعة في تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الرمضانية التي شملت كذلك مبادرة توزيع 299 سلة غذائية بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية للزهايمر في مختلف محافظات منطقة جازان.
ومشروع " إفطار صائم " بالتعاون مع عدد من الشركاء، ومشروع "أفطر بأمان " لنشر التوعية بأهمية القيادة الآمنة.
ومشروع العناية بالمساجد وصيانتها وتأهيلها قُبيل شهر رمضان المبارك، حيث أنجزوا أكثر من 20.000 ساعة تطوعية خلال الشهر الكريم.

نشر ثقافة التطوع وفقًا لرؤية المملكة 2030

 يذكر أن الفرق التطوعية تسهم في تعزيز دور الجمعية في خدمة الفرد والمجتمع وتحقيق المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة التطوع وفقًا لرؤية المملكة 2030.
حيث أثرى 3113 متطوعًا ومتطوعة بالجمعية ساحة العمل التطوعي في جازان بنحو 117 مبادرة تطوعية استفاد منها 74,356 مستفيدًا خلال العام الماضي 2023م.
وأنجز المتطوعون والمتطوعات 3,603,400 ساعة تطوعية في مجالات اجتماعية وصحية وثقافية وإعلامية، ودعم المرضى نفسيًا ومعنويًا، ودعم وتشجيع المواهب، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة وغيرها من المبادرات الاجتماعية.

اقرأ أيضا

جمعية هداية بالخبر تقدم رحلات عمرة لـ 749 شخصًا من جنسيات مختلفة

مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية تخدم 180 ألفًا من ضيوف الرحمن

"سكري الأطفال" مبادرة توعوية لجمعية "طفلي" بمنطقة تبوك

جمعية المودة تطلق حملة "رمضان القيم 3"

"كفى" تُطفئ نحو 20 ألف سيجارة وتهدي مقابلها السواك حول ساحات الحرم

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رمضان الإفطار 5:38 م الأحد، 31 مارس 2024

240 وجبة إفطار يومية تقدمها جمعية الدعوة بطلعة التمياط

تمر البرني في العلا 2:55 م الثلاثاء، 26 مارس 2024

جمعية الدعوة بالعقيق تُفطّر 6500 صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان

متطوعو جمعية أيتام جدة في رمضان 4:57 م الإثنين، 25 مارس 2024

1000 ساعة تطوعية قدمها متطوعو جمعية أيتام جدة في رمضان

جمعية الدعوة بالأحساء 4:28 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

"الدعوة" بالأحساء تفطّر 57 ألفًا في أول أسبوع من رمضان وإسلام 13 رجلاً وامرأة