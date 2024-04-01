450 متطوعًا ينفذون مشروعات جمعية "رواد جازان" خلال شهر رمضان

أ أ

أتاحت جمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان فرصًا تطوعية للإسهامات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.

شملت توزيع 10,000 وجبة لإفطار الصائمين، ضمن حملة "وفاء" التي أطلقها صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومشروع "رمضان صحة وأجر" للتوعية بأهمية المحافظة على صحة الجسم وقت الصيام والتعريف بالوجبات الصحية لوجبتي الإفطار والسحور.





450 متطوعًا ينفذون مشروعات جمعية "رواد جازان"



نشر ثقافة التطوع وفقًا لرؤية المملكة 2030



وشارك 450 متطوعاً ومتطوعة في تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الرمضانية التي شملت كذلك مبادرة توزيع 299 سلة غذائية بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية للزهايمر في مختلف محافظات منطقة جازان.ومشروع " إفطار صائم " بالتعاون مع عدد من الشركاء، ومشروع "أفطر بأمان " لنشر التوعية بأهمية القيادة الآمنة.ومشروع العناية بالمساجد وصيانتها وتأهيلها قُبيل شهر رمضان المبارك، حيث أنجزوا أكثر من 20.000 ساعة تطوعية خلال الشهر الكريم.يذكر أن الفرق التطوعية تسهم في تعزيز دور الجمعية في خدمة الفرد والمجتمع وتحقيق المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة التطوع وفقًا لرؤية المملكة 2030.حيث أثرى 3113 متطوعًا ومتطوعة بالجمعية ساحة العمل التطوعي في جازان بنحو 117 مبادرة تطوعية استفاد منها 74,356 مستفيدًا خلال العام الماضي 2023م.وأنجز المتطوعون والمتطوعات 3,603,400 ساعة تطوعية في مجالات اجتماعية وصحية وثقافية وإعلامية، ودعم المرضى نفسيًا ومعنويًا، ودعم وتشجيع المواهب، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة وغيرها من المبادرات الاجتماعية.