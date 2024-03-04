أمير الرياض يدشن الحملة الإعلامية لجمعية "إنسان" للعام الحالي 1445

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الحملة الإعلامية لجمعية رعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" لعام 1445هـ "لأني إنسان".





أمير الرياض يدشن الحملة الإعلامية لجمعية "إنسان"



برامج التدريب والتأهيل والتوظيف



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير الجمعية محمد بن سعد المحارب، وعددًا من منسوبي وأبناء الجمعية.وقال سموه: يسعدني اليوم أن أدشن حملة "لأني إنسان" لجمعية "إنسان" هذه الجمعية التي أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتكون صرحًا اسمه إنسان ويرعى الإنسان.وحث أمير منطقة الرياض على دعم الجمعية التي تهتم بهذه الفئة الغالية على الجميع.واطلع سموه خلال اللقاء على ما تقدمه الحملة من معاني تجسد التكاتف والتعاضد , وتعزيز النسيج الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، ودورها في تعزيز الدعم والتبرع للأيتام ومساندتهم وتقديم العون لهم.كما استمع إلى شرح عن المشاريع التي تدعمها الحملة, ويمكن للمتبرع المساهمة بها , كالسلة الرمضانية وزكاة المال وهدية العيد والكفالات، إضافة إلى دعم البرامج التي تُعنى بالمستفيدين، من ضمنها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية السكنية، والصحية والتعليمية والبرامج والأنشطة التي تقدمها لهم.بدوره ثمن مدير جمعية إنسان بمنطقة الرياض، دعم سمو أمير المنطقة ومتابعته المستمرة لفعاليات الجمعية , وتدشين سموه للحملة التي تصب في تعزيز العمل الانساني.وبين أنه بإمكان المتبرع الإسهام في دعم مشاريع الجمعية من خلال منصة إنسان للتبرع أو التحويل لحسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أحد فروع الجمعية.