فيديو جديد لاحتراق قاعة الأفراح العراقية.. والحصيلة الأولية للحادث

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تداولت مواقع إخبارية مقاطع فيديو لحادث اندلاع النيران الذي وقع في قاعة أفراح في العراق.





فرار العروسان: اضافة اعلان



وظهرت النيران تتساقط على المعازيم الذين بدأوا الفرار في كل مكان في الوقت الذي هرع فيه العروسان إلى الخارج.وكشفت الحصيلة الأولية للحادثة عن وفاة 9 حالات و62 مصاباً .





فيما أظهر مقطع فيديو آخر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ الحضور من بين النيران التي اشتعلت بصالة الأفراح.





وأضاف مصدر أمني أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً الى "تسجيل وفيات وإصابات داخل القاعة التي كانت تضم اكثر من ألف شخص".



يأتي ذلك فيما تداولت أنباء عن وفاة 60 شخص حرقاً وتم استنفار سيارات الدفاع المدني والإسعاف لإنقاذ المصابين وانتشال المتوفين.

احتراق شاحنة:



في وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، انقلاب واحتراق شاحنة محملة بالنفط الأسود في منطقة "ام عنيج" الواقعة على طريق (ناصرية - بصرة).

وأفادت المديرية العراقية أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق هائل ناتج عن انقلاب صهريج محمل بالنفط الأسود في منطقة جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل سائق الشاحنة المحترقة.