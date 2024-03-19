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هل تذكرون الطفل الباكي خلف الشيخ السديس؟.. مقطع جديد خلف إمام الحرم المعيقلي

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الطفل الباكي
أ أ
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ظهر الطفل الباكي بجوار والده في الحرم المكي متأثرا بدعاء الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في مقطع جديد، ولكن هذه المرة، خلف إمام الحرم الشيخ ماهر المعيقلي.اضافة اعلان
ووثق مقطع فيديو جديد، الطفل يقف بجوار والده مساء أمس الإثنين، باكيا متأثرا بقراءة وتلاوة ودعاء إمام الحرم الشيخ ماهر المعيقلي.
وأول أمس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عبر قناة "الإخبارية" لطفل يصلي بجوار والده في الحرم المكي ويتأثر بدعاء الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أثناء الصلاة ويبكي.
وأثار مقطع الفيديو تفاعل المغردين مع الطفل، مثنين على تنشأته على التربية الدينية.

رجل أمن مع طفل بالحرم:

وفي واقعة سابقة، تفاعل رواد السوشيال ميديا، مع مقطع فيديو أظهر تعامل أحد رجال الأمن مع طفل داخل الحرم، وحاز الفيديو على نسبة عالية من المشاهدة، عبر "تويتر".
مداعبة في الحرم
وأظهر الفيديو تفاعل رجل الأمن مع طفل صغير لم يتجاوز خمس سنوات، يمسك مسبحة خشبية، وقام بحمله ومداعبته وتقبيله، في حين انتابت الطفل حالة من الفرحة، بعد تفاعل رجل الأمن معه.

تفاجأ برؤية والدته 

وفي وقت سابق، انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو قصير لأحد أفراد الأمن بالحرم المكي، لقي والدته في ساحة المسجد قدرا، وتفاعل رواد الموقع مع المقطع.
ويظهر رجل الأمن سائرا مع زميله، في الفيديو الذي نقلته “العربية”، وتظهر أمه تنادي عليه وتشده إليها، فتفاجأ برؤيتها، وأقبل عليها مقبلا رأسها ويديها.
جهود رجال الأمن
ويبذل رجال أمن الحرم جهودا واضحة من أجل تطبيق خطط رئاسة شؤون الحرمين، والتسهيل على المصلين والزوار، والحجاج والمعتمرين.

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