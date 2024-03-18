مشهد مروع لسقوط عامل صيني داخل فتحة مصعد

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس ، لحظة سقوط عامل توصيل ، في فتحة مصعد عمارة قيد الإنشاء.



سقوط عامل صيني من مصعد:

وفاة شاب داخل مصعد:

Chinese worker falls down a hole after turning a corner 😳 pic.twitter.com/M9I2Ot5H62 — INSANE CLIPS (@INSANECLIPS26) March 15, 2024

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، العامل وهو يسير داخل مبنى ، لكنه ينتبه لوجود فتحة مصعد قيد الإنشاء فسقط بشكل مفاجيء .أيضا يظهر المقطع الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة، عدم وضع تحذيرات أو علامات أمام الفتحة، حيث تسببت في سقوط العامل، دون سابق أي إنذار أو دليل إرشادي.وفي واقعة مشابهة قبل شهور، توفى شاب مصري يعمل "حارس أمن" بطريقة مروعة في مصعد بعد انقطاع الكهرباء خلال محاولته إنقاذ طفل من حريق نشب بأحد أبراج سما في المعادي بالقاهرة.وكان الشاب قد استقلّ مصعد البرج لكنه احتجز بداخله لمدة 6 ساعات بعد أن قطعوا التيار الكهربائي عنه، حيث ظل يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.ووفقا لشقيق الضحية استغاث أحد الأطفال بشقيقه عندما نشب حريق بالبرج، ليهرع المجني عليه للمصعد لمحاولة إنقاذ أحد الأطفال.وأكمل شقيق المجني عليه أنه عند وقوع الحادث قطع أحد الأشخاص التيار الكهربائي ليُحتجز شقيقه في المصعد لمدة 6 ساعات، ظل خلالها يصارع الموت إلى أن تُوفّي.