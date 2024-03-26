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لحظة انهيار جسر معلق في ولاية ميريلاند الأمريكية (فيديو)

الجسر لحظة انهياره (من الفيديو)
الجسر لحظة انهياره (من الفيديو)
أ أ
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انهار جسر مرور طوله 2.57 كيلومتر في الماء بمدينة بالتيمور الأمريكية في ولاية ميريلاند بعد اصطدام سفينة شحن به، حسب ما أفادت إذاعة "وتوب نيوز"، اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان
ووفقا للإذاعة، اصطدمت سفينة الشحن بدعامة الجسر واشتعلت فيها النيران وغرقت، ونتيجة لانهيار الجسر سقطت عدة سيارات في النهر ولم يذكر عددها.

انهيار جسر معلق في ولاية ميريلاند الأمريكية

وأفادت تقارير إخبارية بأنه في حوالي الساعة 1:30 صباحا يوم الثلاثاء اصطدمت سفينة كبيرة بالجسر الذي يحمل الممرات المتجهة شمالا وجنوبا للطريق السريع 695، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها قبل غرقها وتسببها في سقوط عدد من المركبات في نهر باتابسكو.
وقال عمدة بالتيمور بريندون سكوت على موقع X: "إن أفراد الطوارئ وصلوا إلى مكان الحادث، وإن الجهود جارية بالمكان".
وقالت هيئة النقل بولاية ميريلاند، إنه تم إغلاق جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب الحادث على الجسر وتم تحويل حركة المرور.

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