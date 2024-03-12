لأول مرة منذ سنوات.. تدفق شلالات الدهناء في عسير (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان شلال الدهناء في تنومة بمنطقة عسير للمرة الأولى منذ سنوات، بعد الحالة المطرية على المنطقة.



تدفق شلالات الدهناء



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وأظهر المقطع، أجواء تنومة في عسير مع تدفق شلالات الدهناء بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض و الحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية،الرياض،الحدود الشمالية،حائل والقصيم,كما يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تبوك ، حائل، القصيم، الجوف والحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط و الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط و الجنوبي.