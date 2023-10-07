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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو نادر.. وصيّة غالية للإمام بن باز رحمه الله لجميع المسلمين

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الشيح بن باز رحمه الله
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في مقطع فيديو نادر كشف سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن وصية ثمينة وغالية لكل مسلم تعينه على المضي في طريق الله عز وجل وطاعته.اضافة اعلان

كتاب الله فيه الهدى والنور

وأوضح في الفيديو المتداول، أن كتاب الله فيه الهدى والنور، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو ذكره الحكيم، من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك، يقول الله في هذا الكتاب العظيم: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا".

القرآن الكريم أصل كل خير

وأكد أن القرآن الكريم أصل كل خير، وهو تبيان لكل شيء، وهدى إلى طريق السعادة ورحمة وبشرى، يقول جل وعلا: "قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ"، أي هدى لقلوبهم للحق وشفاء لقلوبهم من أمراض الشرك والمعاصي والبدع والانحرافات عن الحق، وشفاء للأبدان من كثير من الأمراض.

القرآن هو بشرى للإنس والجن

وبين رحمه الله، أن القرآن هو بشرى للإنس والجن لكنه سبحانه ذكر المؤمنين لأنهم هم الذين اهتدوا به وانتفعوا به وإلا فهو شفاء للجميع.
 وأشار إلى أن القرآن شفاء ودواء للقلوب من جميع الأدواء المتنوعة؛ أدواء الشرك، والمعاصي، والبدع، والمخالفات، وهو شفاء لأمراض الأبدان أيضا وأمراض المجتمعات؛ شفاء لأمراض المجتمع، وأمراض البدن لمن صلحت نيته وأراد الله شفاءه.

وصيّة ثَمينة جدًا للإمام بن باز

وأوصى الشيخ بن باز، المسلمين بالتمسك بكتاب الله، وعلى علماء المسلمين أن يعتنوا بالقرآن ويقبلوا عليه قراءة وتدبرًا وتعقلًا، في صلاتهم وليلهم ونهارهم.



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