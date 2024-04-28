"صوته يشبه بكاء الطفل".. فيديو مثير لقنفذ عند الإمساك به

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تداول نشطاء على منصة إكس مقطع فيديو مثير يوثق صوت القنفذ عند الإمساك به والذي أذهل الجميع.



صوت القنفذ:

طعام القنفذ:

وبحسب مقطع الفيدو المتداول فقد اصدر القنفذ صوتا يشبه صوت بكاء الطفل وصراخه بطريقة مثيرة.وأوضح ملتقط الفيديو أنه لأول مرة في حياته يسمع صوت القنفذ، حيث أطلق سراحه مداعبا له :" يالله روّح الله يسهل عليك".ومن المعروف أن القنفذ حيوان صغير من الثدييات ينام شتاءً ويستيقظ في الربيع ويعتاش على أكل الحشرات يأكل الديدان والزواحف والفئران الصغيرة وبيض الطيور التي تعشش في البراري كما يأكل النباتات والثمار.والقنفذ حيوان ذو نشاطٍ ليليّ، حيث يختبئ في ساعات النّهار تحتَ أوراق النّباتات أو في شُقوق الصّخور والكهوف.كما يعيش داخل جحرٍ تحت الأرض يحفرُهُ بأقدامه الصّغيرة، وينتظرُ حتى حلول المساء.وتخرجُ القنافذ في المساء كي تتغذّى وتقتاتَ، وتُصبح أكثر نشاطاً في هذه الفترة من اليوم من غيرها، ورُغمَ ذلك، يميلُ القنفذ في أوقاتٍ مُعيّنة إلى الخُروج والاصطياد في النّهار، ويحدثُ ذلك على وجه الخصوص بعد هطول الأمطار الخفيفة.Copy Code