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شاهد.. تدفق شلالات العبارثة غرب حائل

شلالات العبارثة
شلالات العبارثة
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وثق مقطع فيديو تدفق الشلالات بقرية العبارثة غرب حائل بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

شلالات العبارثة



وأظهر المقطع، أجواء ومشاهد ولقطات مبهجة لتدفق شلالات العبارثة غرب المنطقة، بعد الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة.اضافة اعلان

في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الاحمر على منطقة مكة المكرمة، بسبب الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة وبرد 


وتشمل الحالة هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية، تستمر حتى الساعة الخامسة فجرا من يوم غد الأربعاء، خاصة على الطائف.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة الجوف بسبب توقعات بهطول أمطار تستمر حتى الثانية فجر يوم الأربعاء ، بمشيئة الله.

ضباب كثيف بالشرقية



كذلك أصدر المركز إنذارا باللون البرتقالي لأهالي المنطقة الشرقية، بسبب الضباب الكثيف والذي يحجب الرؤية حتى الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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