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مشهد مذهل.. عاصفة عاتية تشطر سفينة لنصفين (فيديو)

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السفينة
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وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا لعاصفة عاتية تسببت في انشطار سفينة لنصفين.

عاصفة تشطر سفينة:


ونقلت وسائل إعلام عن  الإدارة البحرية في وزارة النقل التركية أن سفينة نقل البضائع Pallada، التي ترفع علم الكاميرون جنحت، وانشطرت إلى نصفين.اضافة اعلان

وأوضحت الإدارة البحرية أن ذلك بسبب عاصفة قرب ميناء إيريغلي في مقاطعة زنغولداق التركية.

وبحسب بيان الإدارة فيقد تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 فردا بنجاح من السفينة، وبعد ذلك انشطرت السفينة إلى نصفين بسبب الظروف الجوية الصعبة.

وكان  الحادث قد حوالي الساعة 10:00 بتوقيت تركيا، ، حيث غادرت السفينة غادرت أوديسا الأوكرانية في الثالث من نوفمبر، منوهة أن سفينة شحن أخرى، ترفع العلم التركي، أطلقت إنذارا، ذولك بحسب وسائل إعلام تركية.

أيضا نوهت الإدارة أنه لم يكن من الممكن حتى الآن التواصل مع السفينة بسبب العاصفة، وتم إطلاق عملية لإنقاذها.

وأضافت أن السفينة التي تحمل على متنها طاقما مكونا من 12 فردا، حيث كانت متوجهة من تمريوك الروسية إلى مقاطعة إزمير التركية، حيث سترسو في ميناء ألياغا.

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