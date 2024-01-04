شاهد.. تجاوز خاطئ يتسبب في كارثة على أحد الطرق بالصين

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تسبب تجاوز خاطئ لإحدى المركبات، على أحد الطرق السريعة بالصين، في كارثة وتضرر المركبة بالكامل وإصابة قائدها.





حادث على طريق سريع في الصين اضافة اعلان



قواعد تجاوز المركبات على الطريق



ووثق مقطع فيديو متداول، محاولة سيارة صغيرة تجاوز سيارة نقل ضخمة "شاحنة"، على أحد الطرق السريعة، ولكن يبدو أن السائق أخطأ في حساب أبعاد المسافة اللازمة للتجاوز، مما تسبب في اصطدامه بمقدمة الشاحنة.وبعد التصادم مباشرة فقد قائد المركبة الصغيرة السيطرة عليها، مما تسبب في ارتطامه بالرصيف الجانبي على الطريق وتضرر مركبته بالكامل.ويؤكد خبراء قيادة المركبات على أهمية عدم تجاوز أي مركبة على الطريق دون التأكد تماما من المسافة الآمنة وخلو الطريق يمينا ويسارا من السيارات القادمة من الخلف.ويوضح الخبراء، أيضا أن بعد المركبة على المرايا الجانبية للمركبة يختلف عن بعد المركبة في الواقع، لذلك يجب الحذر تماما في حالة الرغبة في تجاوز أي سيارة أخرى على الطريق، واتباع قواعد المرور في هذا الأمر.كما يؤكد خبراء السيارات أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبة والمركبات التي أمامها وذلك لتفادي وسرعة التعامل مع أي أخطاء قد تصدر من الغير على الطريق.