أفعى تتخفى في الرمال بطريقة ماكرة وتحذير لمرتادي البرية

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختباء أفعى "أم جنيب" السامة بطريقة ماكرة في الرمال.





أفعى سامة تختبئ في الرمال اضافة اعلان



ثعبان يلدغ شابا في الأحساء:



ثعبان يختبئ في بركة مياه



أنتبهوا منها هذي الأيام ⛔️

ابو مالك 📷 pic.twitter.com/3wxkzeOMaD — وناسة البر (@Shm50011) January 22, 2024

وأظهر المقطع الذي نشره حساب "وناسة البر"، في منصة إكس اختباء الأفعى السامة بطريقة ماكرة وبالكاد يمكن ملاحظتها، حيث حاول أحد الأشخاص تحريكها بعصا خشبية حتى انطلقت تزحف على الرمال.كما حذر الموقع مرتادي البرية من خطورة الزواحف السامة التي تخرج إلى من جحورها، السطح بسبب هطول الأمطار وجريان السيول.وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين حذروا من انتشار الثعابين التي تجيد الاختباء بطريقة ماكرة.وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة تعرض شاب للدغة ثعبان أثناء خروجه من منزلهوبحسب ما تم تداوله فقد وقعت الحادثة في محافظة الأحساء، حيث أظهر الفيديو المتداول، الشاب وهو يخرج من باب منزله.وبعد نزول الشاب من درج المدخل المطل على الشارع لدغه ثعبان كان يختبئ بمحاذاة أسفل الدرج دون أن يلاحظه.كما يظهر الثعبان وهو يخرج من مخبأه بعد لدغه للشاب وخروجه إلى وسط الشارع وهو يسير سريعا بجوار الشاب.أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لثعبان ضخم، يختبئ في بركة مياه بطريقة ماكرة لاصطياد فرائسه.وظهر الثعبان يختبئ بالكامل داخل بركة مياه، ولم يظهر سوى رأسه، وحاول أحد الأشخاص تحريك الثعبان وفجأة انقض عليه، إلا أن هذا الشخص فر بسرعة للنجاة بحياته.