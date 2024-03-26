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صحيفة تواصل الالكترونية

سبحان من ألهمه.. فيديو مذهل للنحل وهو يُخرج العسل من فمه!

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عسل النحل
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر النحل وهو يخرج العسل من فمه.
وأوضح الفيديو المتداول، صورة بكاميرا خاصة ومكبرة عدة مرات للنحل وهو يخرج العسل من فمه وسط دهشة النشطاء الذين رددوا: "سبحان الله".اضافة اعلان

من أين يخرج العسل من جسم النحلة

وأثبت هذه الصورة النادرة أن العسل يخرج من فم النحل، لأن الكثيرين يعتقدون أنه يخرجه من فتحة الإخراج بالمؤخرة، وهذه معلومة خاطئة.
ومن ذلك يتضح أن العسل في مرحلة النكتار يخرج من بطن النحلة عبر القيء إلى جوف نحلة المستقبلة، والتي هي تقوم بدورها بإخراجه من معدتها إلى الخلية الشمعية بعد إضافة بعض الإنزيمات عليه.

كيفية إخراج العسل من بطون النحل

 وفي المرحلة الأخيرة تقوم النحلة بتحريك أجنحتها لتجفيف العسل من الرطوبة، وعليه فإن العسل في كلا المرحلتين يخرج من بطن النحل.

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