رد الجميل.. مواطن يتبرع بشقق سكنية الواحدة بـ700 ألف ريال لهؤلاء

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في واقعة نادرة الحدوث ورد للجميل، أقدم مواطن على التبرع بشقق سكنية الواحدة بـ700 ألف ريال لمجموعة من الشباب أطلق عليهم "عشرة العمر".



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أقدم غازي الذيابي بإهداء أخوانه شقة تقدر بـ 700 ألف ريال.





من لم يشكر الناس لا يشكر الله



شقة سكنية الواحدة بـ700 ألف ريال



ووسط جمع خفير في بهو أحد المنازل، وقف الذيابي مخاطبًا رجل مسن يدعى الشيخ أبو عقاب، بأنه صاحب فضل كبير عليهم ولم يبخل عليهم بشيء من مسكن وأكل وشرب وإيواء وعطف وغيره.وأوضح أنه عندما كان يسكن في منزل الرجل الكريم أبي عقاب، كان له أخوة وأصدقاء معتبرًا إياهم "عشرة العمر"، وأخد يشهد الحاضرين على حبه لأخوته وأصحابه وعشرة عمره وأنه مهما عمل لن يوفيهم حقهم.ومع ذهول الحاضرين، نادى الذيابي على أخوته وصحبته فردًا فردًا كل باسمه وكنيته وأعلن بصوت عال أنه قرر أن ينهي استئجارهم للسكن، وأنه يهدي كل منهم شقة سكنية الواحدة بـ700 ألف ريال.وعمت الفرحة المكان وسط تصفيق حار من الحضور، مثمنين فعل الذيابي تجاه أخوته وأصحابه، سائلين الله تعالى أن يبارك له ويديم المودة بينهم ويكثر من أمثاله.