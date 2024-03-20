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صحيفة تواصل الالكترونية

"خلية نحل في الكرم".. مواطنة تتبرع بجزء من منزلها لإفطار الصائمين في الرس

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منزل المرأة المتبرعة
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مبهجا يعكس تراحم المسلمين وتوادهم وحرصهم على العطاء في شهر الكرم والجود.

مواطنة تتبرع بجزء من منزلها في الرس:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية السعودية" المنزل وقد تحول إلى خلية نحل للمبادرين والمتطوعين لأجل إعداد وجبات الإفطار في شهر رمضان المبارك .
وكانت إحدى المواطنات من محافظة الرس بمنطقة القصيم، قد خصصت جزءا من منزلها لإعداد وجبات إفطار الصائم، حيث يبلغ عدد المستفيدين يوميا من هذه المبادرة ما يقرب من 1500 شخصا.
وذكر نجل المواطنة لقناة العربية أن المبادرة منذ 20 عاما وبدأت مع جدته ثم والدته، ثم أمسكت المبادرة عنهم منذ 9 سنوات قائم عليها واشرف عليها وأطبخ بنفسي بدون مقابل.
كما أشار أيضا إلى أن الوالدة كانت تعلمنا كيف فعل الخير، حيث كنت أطبخ معها وأعرف كيف الطريقة.
ونوه أيضا في حديثه قائلا:" كنا على كرتون دجاج وشوي رز وفاكهة وقبل كانت بعد مع جدتي وأنا مسكت الشغلة عنهم كلهم لأن الوالدة الحين تعبانة ومسكت بدالها إفطار الصائم".

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