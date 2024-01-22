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صحيفة تواصل الالكترونية

تمساح يتجول بعاصمة عربية.. حقيقة الواقعة (تفاصيل)

تمساح
تمساح
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كشفت الحكومة الليبية عن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر تجول تمساح في العاصمة طرابلس.

تمساح يتجول في العاصمة الليبية:


وعقب انتشار المقطع على نطاق واسع، فقد تبين أن التمساح الذي شوهد ظهر في الحقيقة في شهر نوفمبر الماضي على وسائل إعلام سعودية على أنه لتمساح في مدينة القطيف.

وفي التفاصيل فقد ظهر التمساح حينها في أحد شوارع القطيف، حيث  خرج من حديقة حيوانات مجاورة وتمت السيطرة عليه من طرف السلطات المختصة وإرجاعه لموطنه الطبيعي.

وقد ذكرت وسائل إعلام في المملكة حينها منها "تواصل"  أن فيديو التمساح – الذي لا يُعرف من أين خرج- ظهر وهو يسير وسط طريق عام مخصص للسيارات، فيما حاول عدد من قائدي السيارات تفادي الاصطدام به.
وأظهر الفيديو حينها مرور عدد من قائدي السيارات، فيما قام قائد سيارة بتهدئة السرعة والانتظار حتى يعبر التمساح الطريق.

فيما أظهر  فيديو آخر لحظة سيطرة فرق متخصصة على التمساح وضبطه لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث.

وكان المقطع قد تم إعادته مؤخرا على المواقع الليبية على أنه في العاصمة طرابلس, حيث علق نشطاء ليبيون بالقول : " "ظهور تمساح ليلة البارحة في شوارع طرابلس".

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