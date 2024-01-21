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صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة لم تكن في الحسبان.. أرنب وجها لوجه مع صقر وكلب صيد (فيديو)

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صقر
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" نهاية مفاجأة في عملية صيد لأرنب بري، عبر إطلاق كلب سلوقي وصقر.

كلب وصقر في عملية صيد أرنب بري: اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو المتداول نهاية طريفة، لنزاع بين صقر وكلب سلوقي على اصطياد أرنب في البر، وذلك بعد الوصول إليه.

وأوضح النشطاء على موقع التواصل، أن صقّارا أرسل صقره والكلب السلوقي لاصطياد أرنب، لكن الصقر اصطاد الأرنب والكلب بعد الطمع في الفريستين.

ويظهر مقطع الفيديو الطريف صراعا بين الصقر والكلب المخصص للصيد على صيد الفريسة.

 ويبدو أن الصقر ضاق ذرعا بالكلب الذي شاركه المهمة فحاول اصطياده هو الآخر ليتحول إلى فريسة ثانية للصقر.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع حيث علق أحدهم قائلا:" الصقار أرسل كائنين مختلفين لأداء نفس المهمة، وطالبوه بتحديد مهام كل كائن".

أرنب ينجو من نسر:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مثيرة بين أرنب بري ونسر حاول اصطياده.


ويظهر الفيديو مهارة الأرنب، وكيف حاول بفطرته توظيف مهارته بسرعة فائقة للتخلص من أشد الطيور عداوة له.

وفي الصراع بين النسر والأرنب، عندما اطمأن النسر وهبط لوضع الأرنب بين مخالبه، قفز الأرنب في الهواء بسرعة غير متوقعة، ما أربك حسابات النسر.

وعندما عاد النسر مرة أخرى لاصطياده، ظهرت مهارة جديدة للأرنب، حيث قام بحركة ارتدادية عكسية، لينجو مجددا من بين مخالب النسر.

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