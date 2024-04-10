بالفيديو.. رجل أمن يساعد طفلاً في لبس الشماغ قبل صلاة العيد بالمسجد الحرام

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وثق مقطع فيديو قيام رجل أمن في الحرم المكي بمساعدة أحد الأطفال في لبس الشماغ والعقال قبيل صلاة عيد الفطر المبارك هذا اليوم أول أيام شهر شوال والموافق 10 أبريل.



رجل أمن يساعد طفلا على لبس الشماغ



أول أيام عيد الفطر



شاهد.. رجل أمن في #الحرم_المكي يساعد أحد الأطفال في لبس الشماغ والعقال قبيل صلاة #عيد_الفطر

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@Oozlion777 pic.twitter.com/W7jkM7a7m5 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 10, 2024

وظهل رجل الأمن خلال المقع، يساعد الطفل الصغير على لبس الشماغ بأبوية وعطف وحنان كبير على الطفل الصغير، الذي تجاوب مع رجل الأمن بكل حب وأمان وطمأنينة.وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على جهود رجال الأمن في كل بقعة من بقاع الوطن، تجاه الجميع سواء أكان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة.وأدى المصلون صباح اليوم الأربعاء صلاة عيد الفطر المبارك في الحرمين الشريفين ومختلف المناطق على مستوى المملكة.وأعلن الديوان الملكي قرار المحكمة العليا بأن اليوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك وأول أيام شهر شوال لهذا العام 1445هـ.وتفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:"بيان من الديوان الملكي"جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:القرار رقم ( 181 / هـ ) وتاريخ 29 / 9 / 1445هـالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ أن يوم الاثنين 1 / 9 / 1445هـ الموافق 11 / 3 / 2024م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، و نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم الثلاثاء 30 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 4 / 2024م هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وأن يوم الأربعاء 1 / 10 / 1445هـ - حسب تقويم أم القرى – الموافق 10 / 4 / 2024م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظها الله ــ، وجميع المواطنين، والمقيمين، والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.