الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

"تواضع وتفاني".. ردة فعل رجل أمن بعدما وجد بقايا طعام ملقاة على الأرض

رجل أمن بالحرم
رجل أمن
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مقطع فيديو ردة فعل رجل أمن بعدما وجد بقايا طعام ملقى على الأرض.

عمل نبيل لرجل أمن :

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وحظي مقطع الفيديو على حالة واسعة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد النشطاء بالقول:"هذا اللي تربينا عليه ودرسناه والله أن أصغر طفل فينا إذا شاف نعمة بالأرض كرمها ورفعها ولله الحمد".
ويظهر مقطع الفيديو المتداول، رجل الأمن وهو يجلس على الأرض ويقوم بجمع الطعام، ويضعه داخل العلبة، وساعد عامل النظافة على جمع الطعام.

رجل أمن يدعو عاملا للإفطار بالمسجد الحرام:


وفي مقطع فيديو سابق وثق مشهدا عفويا قيام رجل أمن بدعوة أحد العاملين على وجبة الإفطار في الحرم المكي الشريف، بعد أذان المغرب مساء 11 رمضان.
وخلال إفطار رجل الأمن مع عدد من زملائه في رحاب المسجد الحرام، وإذ بعامل يمر بجوارهم ويلقي عليهم التحية فما كان من رجل الأمن إلا أن دعا العامل لتناول وجبة الإفطار.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، الذي نشرته "الإخبارية"، وأثنوا على أخلاق رجال الأمن في الحرم المكي الشريف، وعلى هذا المشاهد التي تعكس تآخي المسلمين ورحمتهم فيما بينهم.

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