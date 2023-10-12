بالفيديو.. بروق شديدة تضيء سماء القنفذة

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بروق شديدة تضيء سماء أحياء شرق القفنذة.
بروق شرق القنفذة
وتشهد العديد من المناطق حالة من التقلبات الجوية، في ظل استمرار هطول الأمطار وجريان السيول وتساقط البرد في العديد من المناطق.
توقعات حالة الطقس
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدية المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
أمطار رعدية غزيرة
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
بروق شرق محافظة #القنفذة قبل قليل pic.twitter.com/pFPWgv5arT— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) October 11, 2023