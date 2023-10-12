بالفيديو.. بروق شديدة تضيء سماء القنفذة

بروق شرق القنفذة



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توقعات حالة الطقس



أمطار رعدية غزيرة



وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بروق شديدة تضيء سماء أحياء شرق القفنذة.وتشهد العديد من المناطق حالة من التقلبات الجوية، في ظل استمرار هطول الأمطار وجريان السيول وتساقط البرد في العديد من المناطق.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدية المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.