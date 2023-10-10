الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة شرق القنفذة

أمطار القنفذة
أمطار القنفذة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء خميس حرب شرق محافظة القنفذة.
ووثق مقطع فيديو، أجواء شرق القنفذة مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 45 كم/ساعة بأتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعديةالممطرة كذلك بأتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك بأتجاهـ مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-10 at 1.50.33 AM
1:52 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

حيلة ذكية.. هذا ما فعله قائد مركبة لإنقاذ ناقة وصغيرها

أمطار الدرب
10:29 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على منطقة الحدود الشمالية

أمطار المملكة 15
8:52 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

شاهد.. حالة مطرية على طريف

WhatsApp Image 2023-10-09 at 1.59.53 AM
2:02 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

سائق تريلا يتعمد الاصطدام بسيارة شاب على طريق عام

اقرأ أيضا

بالفيديو.. صواعق وبروق تضيء سماء مكة المكرمة

ثعبان ضخم يهاجم شاحنة في هذه الدولة.. وبطولة شرطي تنقذ الموقف

شاهد.. هطول أمطار غزيرة شرق مكة المكرمة

طار في الهواء.. سيارة تصدم رجل في حالة "غير طبيعية" على طريق سريع بالكويت

فيديو نادر.. وصيّة غالية للإمام بن باز رحمه الله لجميع المسلمين

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-10-09 at 1.59.53 AM 2:02 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

سائق تريلا يتعمد الاصطدام بسيارة شاب على طريق عام

وادي الخوانق 5:42 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تصوير جوي لجريان وادي الخوانق بالعرضيات

أمطار جنوب مكة 9:04 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

شاهد.. هطول أمطار الخير جنوب مكة

سيول شمنصر 9:27 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تصوير جوي من سيول حرة شمنصير بمحافظة الكامل

اقرأ أيضا

5675ة 8
1:23 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

فيديو مدهش.. مُعلم يبتكر طريقة إبداعية في تلقي إجابات الطلاب

675675
10:41 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

فيديو بُبهج النفوس.. شاهد كيف أشهر إسباني يعمل في قطار المدينة إسلامه؟

أمطار جنوب غرب الجوف
1:41 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

شاهد.. هطول الأمطار جنوب غرب الجوف

سقوط رافعة
5:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

فيديو مؤثر.. سقوط رافعة سيارات في مغسلة على عامل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المضبوطين
7:35 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ضبط 3 مواطنين داخل استراحة متلبسين بترويج مواد مخدرة

النيابة العامة
7:04 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء معلومات المريض النفسي

الموارد البشرية
6:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

هل زيادة معاش الضمان لشهر واحد فقط أم دائمة.. الموارد البشرية توضح؟

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
6:51 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

دبلوماسية مكثفة من المملكة لوقف الحرب على غزة

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:36 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

مستفيد يشكو عدم وصول دعم أكتوبر.. وحساب المواطن يعلق

الجوازات
5:27 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"عندي إيقاف خدمات هل أستطيع السفر للخليج ؟".. توضيح مهم من الجوازات