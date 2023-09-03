أمطار غزيرة بحي شهار في الطائف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة بحي شهار بمحافظة الطائف، مساء اليوم الأحد.



أمطار حي شهار



ووثق المطقع، أجواء ماطرة على حي شهار بالطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.



توقعات حالة الطقس



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها, كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.



حركة الرياح السطحية



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الاوسط والجنوبي.



حالة الخليج العربي



فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.