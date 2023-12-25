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اصطدام مروع بكوبري.. سقوط أحد ممارسي الطيران الشراعي في دولة خليجية (فيديو)

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الحادث
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مروعا للحظة سقوط أحد ممارسي الطيران الشراعي في سلطنة عمان.

سقوط أحد ممارسي الطيران الشراعي:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله سقوط أحد ممارسي الطيران الشراعي في وادي شاب في طيوي بالسلطنة، حيث تعرض لإصابات خفيفة.

وأظهر مقطع الفيديو أيضا لحظة اصطدامه بكوبري ما أدى إلى سقوطه في الحال، حيث وثق الفيديو تحطم آلة الطيران بعد سقوطها.

وتفاعل نشطاء على منصة إكس مع مقطع الفيديو، معربين عن سعادتهم بنجاته خاصة قبل أن يصل إلى الأسلاك الكهربائية التي ظهرت بجوار الكوبري.

نسر يحلق مع طائرة شراعية:


وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مذهل لأحد الأشخاص وهو يحلق بطائرة شراعية على بعد شاهق من الأرض، ليتفاجأ بنسر يرافقه في السماء.

وفي المقطع المتداول، يظهر النسر فجأة يحوم حول الرجل الذي حلق عاليا في السماء عبر طائرة شراعية خاصة به، ليرى فجأة نسرا كبيرا يحوم حوله، ثم يبدأ في الدوران ليحط على إحدى قدميه.

ولم يكتف النسر بالحط على إحدى قدمي الرجل، بل راح يداعب الأخرى بمنقاره الطويل، فما كان من الرجل إلا أن رد المداعبة بأخرى فقام هو الآخر بمداعبة النسر على ريشه وجسده.

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