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وكيل وزارة الموارد: نسعى لتنفيذ مشروع نظام الحماية الأسرية إلكترونيًا

احمد الحديثي
وكيل وزارة الموارد البشرية أحمد الحديثي
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أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي، أحمد الحديثي، على سعي الوزارة لتنفيذ مشروع نظام الحماية الأسرية الإلكتروني.اضافة اعلان

استقبال بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل

ويهدف المشروع إلى استقبال بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل وإدارة الحالات بتحليل البيانات، وفقا لتصريحاته لصحيفة "عكاظ".
وأكد على أن المشروع يهدف إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات لمتابعة حالات المعنفين تتضمن تنظيم 6 برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم اجتماعياً ونفسياً.

انخفاض معدلات العنف الأسري في المملكة

مشيرًا إلى انخفاض معدلات العنف الأسري في المجتمع داخل المملكة، وهى أقل بكثير من متوسط معدلات العنف الدولية، مع العلم بأن النظام لدينا شامل لكافة أنماط العنف والإيذاء.
وأضاف، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال مبادرات التحول الوطني 2030، إلى تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة وزيادة رضا وثقة المستفيدين.

العمل على 3 نقاط أساسية

وقامت الوزارة بالعمل على 3 نقاط أساسية، تتضمن تنفيذ مشروع نظام الحماية الأسرية، وتطوير آليات التعاون بين جميع الجهات المعنية بالعنف الأسري.
إضافة إلى تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطي احتياجات الضحايا والمعتدين أثناء وبعد العنف الأسري، وتأهيل المعتدين وتطبيق حزمة البرامج والخدمات المقدمة للأسرة والطفل.

استقبال بلاغات العنف الأسري على رقم 1919

وأشار إلى أن مركز بلاغات العنف الأسري مخصص لاستقبال البلاغات عن حالات الإيذاء على الرقم المجاني الموحد 1919 على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بسرية تامة
ويعمل في المركز أخصائيات نفسيات واجتماعيات مدربات ومؤهلات للتعامل مع بلاغات العنف الأسري بكفاءة عالية، ويقدم المركز خدمات عدة تتضمن استقبال البلاغات من الأشخاص أو من الشرطة أو من غيرها من الجهات العامة والخاصة.
وتابع، ويتم تصنيف درجة خطورة البلاغ (حرجة - متوسطة - منخفضة)، والتنسيق الفوري مع الجهات الأمنية إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل.

حصر العنف الأسرى في 8 أنواع

إضافة إلى الرد على الاستفسارات الواردة، إحالة البلاغات إلى مراكز الحماية الأسرية إثر تصنيف وتحديد درجة الخطورة.
وقال: لقد تم حصر العنف الأسري في 8 أنواع تتضمن العنف الجسدي، العنف النفسي والعاطفي، العنف الجنسي، العنف اللفظي، العنف المالي والاقتصادي، الإهمال، العنف الثقافي والاجتماعي، العنف الإلكتروني.

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